Nevşehir'de evinde izinsiz iguana besleyen kişiye 15 bin TL ceza

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Şubat 26, 2026 16:52

Nevşehir’de, evinde izinsiz iguana beslediği belirlenen M.G.'ye, jandarma ekiplerince 15 bin 29 TL idari para cezası işlemi uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kentte bir kişinin evinde iguana beslediği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Bu kapsamda Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ekipleri yer ve uygunluk bulundurma izni olmadan 'el salvador' cinsi iguana beslediği belirlenen M.G.'nin evine giderek rızası ile iguanayı teslim aldı.

Ekipler tarafından M.G.'ye, izinsiz iguana bulundurmaktan 4915 sayılı 'Kara Avcılığı Kanunu'nun' 18'nci maddesi gereğince 15 bin 29 TL idari para cezası uygulandı. İguana ise, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

