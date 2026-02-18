×
Nevşehir'de eşini bıçakla yaralayıp kaçan şüpheli trafik kazasında yaralandı

Güncelleme Tarihi:

#Nevşehir#Aile İçi Şiddet#Trafik Kazası
Nevşehirde eşini bıçakla yaralayıp kaçan şüpheli trafik kazasında yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 18, 2026 17:07

Nevşehir'de boşanma aşamasındaki eşini bıçakla yaralayıp kaçan şüpheli koca, Niğde'de geçirdiği trafik kazasında yaralandı.

Haberin Devamı

İddiaya göre, Seyhan E, boşanma aşamasında olduğu eşi Fatma E'nin Güzelyurt Mahallesi'ndeki evine gitti.

Çift arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Seyhan E, eşi Fatma E'yi bıçakla yaraladı.

YARALI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan kadın, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan Seyhan E'nin ise yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince çalışma başlatıldı.

KAÇARKEN KAZA YAPTI

Niğde'de polisin "dur" ihtarına uymayan Seyhan E'nin kullandığı araç, Niğde-Kemerhisar kara yolu Sazlıca beldesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada yaralanan Seyhan E, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

