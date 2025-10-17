×
Nevşehir'de dehşet anları: Kayınpederini bıçakladı, 4 saatte ikna edilerek gözaltına alındı

#Nevşehir#Bıçaklama#Gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 17, 2025 08:22

Nevşehir’de Muammer S., tartıştığı kayınpederi S.G.'yi bıçakla yaraladıktan sonra evine gitti, şikayet üzerine polisler Muammer S.’nin oturduğu eve geldi. Ancak polislere kapıyı açmayan şüpheli, camdan küfürler ve tehditler savurdu. Evde annesi ve bir çocuğu bulunan şüphelinin ailesine zarar vermemesi için polis ikna etmeye çalıştı. Şüpheli 4 saat sonra ikna edilerek gözaltına alındı.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi’ndeki 10 katlı binada meydana geldi. İddiaya göre Muammer S., eşi ve çocuğu ile birlikte ziyaretine gittiği kayınpederi S.G. ile tartıştı. Olay kısa sürede kavgaya dönüşürken yaşanan arbede sırasında S.G., damadının bıçaklı saldırısı sonucu kolundan yaralandı.

Nevşehirde dehşet anları: Kayınpederini bıçakladı, 4 saatte ikna edilerek gözaltına alındı

Olayın ardından evden tek başına çıkan Muammer S., aynı cadde üzerinde bulunan yakındaki kendi evine gitti. Eşi ise beraberinde çocuğu ile birlikte yaralanan babasını hastaneye götürdü. S.G tedavi altına alınırken, eşi, Muammer S.’den şikayetçi oldu.

Nevşehirde dehşet anları: Kayınpederini bıçakladı, 4 saatte ikna edilerek gözaltına alındı

4 SAAT SONRA İKNA EDİLDİ

Şikayet üzerine polisler Muammer S.’nin oturduğu eve geldi. Ancak polislere kapıyı açmayan şüpheli, camdan çevresindeki hakaretler ve küfürler yağdırıp, aşağıda toplanan vatandaşların üzerine saksılar fırlatmaya başladı.

Nevşehirde dehşet anları: Kayınpederini bıçakladı, 4 saatte ikna edilerek gözaltına alındı

Polis evde annesi ile bir kız çocuğu daha bulunduğu öğrenilen Muammer S.’nin ailesine herhangi bir zarar vermemesi için ikna etmeye çalıştı. Muammer S., ekiplerin 4 saatlik çabası ile ikna edilerek gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Nevşehirde dehşet anları: Kayınpederini bıçakladı, 4 saatte ikna edilerek gözaltına alındı

 

