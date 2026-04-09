Nevşehir'de dehşet anları... Başına parke taşıyla vurarak ağır yaraladı

Oluşturulma Tarihi: Nisan 09, 2026 16:53

Nevşehir’de cezaevinden kısa süre önce çıktığı öğrenilen B.C., iddiaya göre eski eşinin birlikte yaşadığı A.B.’yi başına taşla vurarak ağır yaraladı. Dehşet anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, 2000 Evler Mahallesi Mustafa Paslanmaz Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, B.C. ayrıldığı eski eşi D. C. ile imam nikahlı olarak birlikte yaşayan A.B.’nin bulunduğu adrese gelerek A.B ile tartışmaya başladı.

ÖNCE YUMRUKLARI SONRA PARKE TAŞIYLA SALDIRDI

Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine B.C., A.B.’ye önce yumrukla daha sonra da parke taşıyla saldırarak başından yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan A. B., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından kaçan şüpheli B. C.’nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlatıldı.

TUTUKLANDI

Uzaklaştırma kararı olan B.C. yapılan çalışmalar sonucunda Yozgat ilinde gözaltına alınarak Nevşehir Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Adli Makamlara sevk edilen B.C. "Kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

Öte yandan, saldırı anı da apartmanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

 

