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Nevşehir'de DEAŞ operasyonu: 7 tutuklama

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#Nevşehir#DEAŞ#Operasyon
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2023 18:25

Nevşehir merkezli 6 ilde DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.

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Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Nevşehir merkezli Ankara, Konya, Gaziantep, Manisa ve Niğde'de düzenlenen operasyonda örgüt üyesi 9 kişi yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bir şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor. 

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#Nevşehir#DEAŞ#Operasyon

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