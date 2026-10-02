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Nevşehir'de DEAŞ operasyonu

Güncelleme Tarihi:

#Terörle Mücadele#DEAŞ Propaganda#DEAŞ
Nevşehirde DEAŞ operasyonu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2026 11:29

Nevşehir'de DEAŞ terör örgütünü meşru göstermeye yönelik paylaşımlarda bulunan kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.

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Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve örgüt üyeleri ile iş birlikçilerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Nevşehirde DEAŞ operasyonu

Bu kapsamda İstihbarat Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sanal medya platformlarında DEAŞ’ı meşru göstermeye yönelik paylaşımlar yaptığı belirlenen Suriye uyruklu E.M.‘yi takibe aldı. Şüpheli, 1 Ekim’de Kaymaklı beldesinde düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli E.M. hakkında adli soruşturma başlatıldı. 

Nevşehirde DEAŞ operasyonu

Nevşehirde DEAŞ operasyonu

Nevşehirde DEAŞ operasyonu

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#Terörle Mücadele#DEAŞ Propaganda#DEAŞ

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