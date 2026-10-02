Nevşehir'de DEAŞ operasyonu

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve örgüt üyeleri ile iş birlikçilerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda İstihbarat Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sanal medya platformlarında DEAŞ’ı meşru göstermeye yönelik paylaşımlar yaptığı belirlenen Suriye uyruklu E.M.‘yi takibe aldı. Şüpheli, 1 Ekim’de Kaymaklı beldesinde düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli E.M. hakkında adli soruşturma başlatıldı.