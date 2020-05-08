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Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)
Haber Giriş: 08.05.2020 - 15:42,Son Güncelleme:

Nevşehir'de 40 günlük Ayşegül bebek ve annesi koronavirüsü yendi

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Nevşehir'de 40 günlük Ayşegül bebek ve annesi koronavirüsü yendi
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NEVŞEHİR Devlet Hastanesi'nde, koronavirüs tedavisi gören Sevnur T. (22) ve 40 günlük bebeği Ayşegül T., hastalığı yenerek alkışlarla taburcu edildi.

Nevşehir'de geçen 24 Nisan'da yüksek ateş ve öksürük şikayeti olan Sevnur T., yeni doğan bebeği Ayşegül T.'yi de yanına alarak Nevşehir Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Annesi ile kızının koronavirüs testleri pozitif çıktı. Bunun üzerine anne ile bebeği tedavi altına alındı. 14 gün süren tedavinin ardından Sevnur T. ile 40 günlük bebeği Ayşegül T., hastalığı yenerek alkışlarla taburcu edildi. Anne ile bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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