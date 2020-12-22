Nevşehir’de 100 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi

Edinilen bilgilere göre, KOM Şube Müdürlüğü ekipleri Karasoku Mahallesi’nde bir otopark içerisinde bulunan park halindeki otomobilde yaptıkları aramada 100 adet kaçak cep telefonu ve 76 adet şarj aleti ele geçirildi. Şüpheliler E.Y. ve M.İ. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelilere adli işlem yapıldığı öğrenildi.