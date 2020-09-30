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DHA
Haber Giriş: 30.09.2020 - 22:17 | Son Güncelleme:

Nevşehir Valiliği’nden ’kaçak yapı’ soruşturması

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Nevşehir Valiliği’nden ’kaçak yapı’ soruşturması
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NEVŞEHİR Valiliği, Ürgüp ilçesine bağlı Ayvalı köyünde kayaların oyularak butik otele dönüştürüldüğüne yönelik basında çıkan haberin ardından soruşturma başlattığını açıkladı.

Ürgüp ilçesine bağlı Ayvalı köyünde, kayaların oyularak butik otele dönüştürüldüğüne yönelik basında çıkan haberlerin ardından Nevşehir Valiliği olayla ilgili inceleme başlattı. Konuyla ilgili Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organları ve sosyal medyada ’Kayaların oyulduğuna ve butik otel yapıldığına’ ilişkin haberlere yönelik aşağıdaki açıklamanın yapılması ihtiyacı duyulmuştur. Söz konusu alan Nevşehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 12.11.1999 tarihli ve 1123 sayılı kararı ile tescil edilen 1’inci Derece ve 3’üncü Derece Doğal Sit Alanında kalmakta olup, izinsiz kaçak olarak yapıldığı ve Kapadokya Alan Başkanlığından herhangi izin alınmadığı anlaşılmıştır. Valiliğimiz tarafından konu ile ilgili 28.09.2020 tarihinde soruşturma başlatılmıştır."

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