Nevşehir Kapadokya Balon ve Kültür Yolu Festivali’nde Atatürk coşkusu

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Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılında Kültür ve Turizm Bakanlığının özel projesi kapsamında Türkiye’de ilk defa, Atatürk dönemine ait Cumhuriyet Müzesi arşivinden özel olarak seçilen yaklaşık bin adet fotoğraf, yapay zeka uzmanları ve dijital sanatçılar tarafından güncel teknoloji kullanılarak işlendi. Atatürk dönemine ait hatıraları temsil eden ve Cumhuriyet Müzesi’nde bulunan paha biçilmez fotoğrafların yapay zeka teknolojisi ile işlenmesiyle oluşturulan "Bir Hayalin İnşası Dijital Enstalasyonu", Kapadokya Balon ve Kültür Yolu Festivali kapsamında Avanos Kızılırmak Nehri kenarında sergileniyor. Atatürk’ün hayal gücünün ve vizyonunun tasvir edildiği bir veri heykeli olan enstalasyona Nevşehirliler büyük ilgi gösteriyor.

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ATATÜRK’ÜN SEVDİĞİ ŞARKILAR

Festival çerçevesinde Cumhuriyet’in 100. yıl dönümünde Ata’ya özlemin dile getirildiği bir diğer etkinlik ise Avanos Amfi Tiyatro Açık Hava Sahnesi’nde gerçekleştirildi. Büyük ilgi gören etkinlikte ilk olarak Sinema Genel Müdürlüğü’nün arşivinde bulunan Atatürk görüntüleri canlı enstrümantal müzik eşliğinde ekrana sunuldu.