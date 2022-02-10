Nevşehir - Aksaray yolu tipi ve buzlanma nedeniyle trafiğe kapandı

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Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ve tipi nedeniyle Nevşehir - Aksaray karayolu trafiğe kapandı. Nevşehir’den Aksaray istikametine gidecek olan araçlar Nevşehir çıkışında terminal kavşağından tekrar şehir merkezi istikametine yönlendiriliyor. Acıgöl istikametine daha önceden geçen araçlar da Acıgöl İlçe merkezine ve ya uygun tesislere yönlendiriliyor.

Nevşehir Organize Sanayi Bölgesi'nin de aynı istikamette olmasından dolayı sabah saatlerinde Aksaray yolunda trafikte yoğunluk yaşandı. Organize Sanayi Bölgesi'ne gidecek araçlar da tekrar şehir merkezine yönlendirildi.

Nevşehir - Aksaray karayolunda bulunan Alayhan rampalarında çok sayıda TIR'ların makaslama yaptığı ve yolu trafiğe kapattığı öğrenildi. Bölgeye çok sayıda karayolları ekipleri sevk edildi. Yolun tekrar trafiğe açılması için çalışmalar devam ediyor.