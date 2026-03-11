Nevruz’da İranlı turist sıkıntısı

Haberin Devamı

ABD, İsrail ve İran arasında yaşanan bölgesel gerilimin turizme yansımaları, yaklaşan Nevruz dönemi öncesinde Ege Bölgesi başta olmak üzere Türkiye’nin turizm merkezlerinde hissedilmeye başlandı.

REZERVASYONLAR İPTAL

Nevruz dönemi öncesinde özellikle İranlı turistlerden yoğun talep bekleyen turizm merkezlerinde rezervasyonların büyük bölümü iptal edilirken, uçuşların da tamamen durduğu öğrenildi.

Turizm sektörü temsilcilerinden edinilen bilgilere göre Ege Bölgesi’ne gelen turist sayısında yüzde 70’e yakın düşüş yaşandı. İran pazarındaki kaybın yüzde 80 seviyelerine ulaşabileceğini belirtirken, iptallerden en çok Muğla, İzmir, Antalya, Van ve İstanbul’un etkilendiği ifade edildi. Geçtiğimiz yıl Nevruz döneminde yaklaşık 120 bin İranlı turistin Türkiye’ye geldiği belirtilirken, bu yıl yaşanan gelişmeler nedeniyle söz konusu hareketliliğin neredeyse tamamen durma noktasına geldiği bildirildi.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Bodrum Temsil Kurulu Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Artuk, “Nevruz döneminde İran’dan turizm hareketliliği başlıyordu. Nevruz kutlanmayacak. Bu nedenle bölgemizde birçok otelin açılışı ertelenecek. Özellikle Bodrum, Marmaris ve Fethiye bölgesi bu durumdan ciddi şekilde etkilenecek. Bu yıl aslında erken rezervasyonla başlamıştık. İran genelde son dakika rezervasyonlarıyla çalışan bir pazar ama bu yıl ciddi bir ön rezervasyon almıştık. Olayların başlamasıyla rezervasyonların yüzde 70’i iptal oldu. Uçakların ise yüzde 100’ü iptal edildi. Uçuşlar olmadığı için yalnızca kara yolu ile bir hareketlilik olabilir. Muhtemelen önce otobüslerle bir akım oluşacak. Turizm hareketliliğinin nisan ortası gibi yeniden başlamasını bekliyoruz” dedi.