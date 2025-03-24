Nevruz coşkusu

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Sabah erken saatlerden itibaren Yenikapı Meydanı doldu. Bu yıl “Özgürlük İçin Demokratik Toplum” sloganıyla gerçekleştirilen kutlamada İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması ve DEM Parti belediyelerine kayyumların atanması da gündemdeydi. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı kutlamada kalabalığa seslenen DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan özetle şunları söyledi: “Sayın İmamoğlu’nu ve onunla birlikte tutuklanan bütün arkadaşların yanında olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Kumpaslarla, yargı darbeleriyle kimse halkın oyuyla seçilmiş iradeyi hapsedemez. Sivil darbelerden en çok biz çektik. Bu sivil darbelerin sonucunda şu anda Selahattinler, Gültenler, Leylalar cezaevinde bulunuyor. Dolayısıyla bu sivil darbeyi en çok biz eleştiriyoruz. Karşısında en dik bizim duracağımızı bir kez daha belirtmek istiyorum.”

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Baharın habercisi olan nevruz, dün Ankara, Kırklareli, Eskişehir, Gaziantep, Bilecik ve pek çok kentte şenlik havasında kutlandı.