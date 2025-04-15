‘Nevruz Bayramı’ teklifi

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Bayram, kanuna, ‘21 Mart Nevruz Günü Tatili’ ibaresinin ekleneceğini belirtti. Milletvekili Bayram, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında şöyle konuştu: “Bütün dünyada, Türk devletlerinde, ülkemizde, birçok halklar ve milletler tarafından kutlanan Nevruz Bayramı’nın da bir günüdür. Nevruz yeni bir gün demektir. Ben de hem İstanbul Milletvekili hem Birleşmiş Milletler Barış Elçisi hem de Avrupa Ekonomik Senatörü olarak, bugünün resmi bayram tatili ilan edilmesi noktasında kanun teklifi verdim. Bütün partilerimizden de destek bekliyorum.”