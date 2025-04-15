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‘Nevruz Bayramı’ teklifi

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#AK Parti#Serkan Bayram#Nevruz Günü Tatili
‘Nevruz Bayramı’ teklifi
Ebru KARATOSUN
Oluşturulma Tarihi: Nisan 15, 2025 07:00

AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, 21 Mart’ın ‘Nevruz Günü Tatili’ ilan edilmesi için kanun teklifi verdi.

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Bayram, kanuna, ‘21 Mart Nevruz Günü Tatili’ ibaresinin ekleneceğini belirtti. Milletvekili Bayram, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında  şöyle konuştu: “Bütün dünyada, Türk devletlerinde, ülkemizde, birçok halklar ve milletler tarafından kutlanan Nevruz Bayramı’nın da bir günüdür. Nevruz yeni bir gün demektir. Ben de hem İstanbul Milletvekili hem Birleşmiş Milletler Barış Elçisi hem de Avrupa Ekonomik Senatörü olarak, bugünün resmi bayram tatili ilan edilmesi noktasında kanun teklifi verdim. Bütün partilerimizden de destek bekliyorum.”             

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#AK Parti#Serkan Bayram#Nevruz Günü Tatili

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