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Gündem
Özkan AYDIN / IĞDIR, (DHA)-
Haber Giriş: 18.03.2021 - 08:40 | Son Güncelleme:

Nevruz ateşinden atlayıp, 'koronavirüs bitsin' dileğinde bulundular

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Nevruz ateşinden atlayıp, 'koronavirüs bitsin' dileğinde bulundular

Iğdır'da yaktıkları nevruz ateşinden atlayan vatandaşlar, koronavirüsün son bulması ve ateşte yanmasını temenni etti. Evlerinin önünde ateş yakan vatandaşlar, "Koronavirüs ateşte yansın, bitsin artık. Sağlık istiyoruz, hastalıklar ateşle sönsün gitsin" dedi. 

Iğdır'da Nevruz Bayramı etkinlikleri başladı. Vatandaşlar evlerinin önünde ateş yaktı. Komşularıyla bir araya gelen vatandaşlar, dilek tutarak yaktıkları ateşin üzerinden atladı. Bu seneki Nevruz Bayramı’nda dileklerinin koronavirüs salgınının sona ermesi olduğunu belirten Temire Tanık, "Bayramınız mübarek olsun, sağlık sıhhat gelsin. Allah o belayı üzerimizden kaldırsın" dedi. 

"HASTALIĞI ÜZERİMİZDEN KALDIRSIN"

Nevruzun baharın simgesi olduğunu belirten Nazire Tetik, "Nevruz Bayramı baharın gelişini müjdeler. Allah, huzur sağlık getirsin, hastalığı üzerimizden kaldırsın" temennisinde bulundu.

Nevruz ateşinden atlayıp, koronavirüs bitsin dileğinde bulundular



Oya Tanık ise, "Bu hastalığın son bulması için niyet tuttum. İnşallah bu sene bütün hastalıklar üstümüzden gider. Koronavirüs bu ateşte yansın bitsin, artık sağlık istiyoruz" diye konuştu. 

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