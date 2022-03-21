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Nevruz ateşi yandı

#Nevruz#HDP#Eskişehir
Nevruz ateşi yandı

Baharın habercisi kabul edilen 21 Mart Nevruz Bayramı, dün pek çok ilde düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

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Etkinliklere katılanlar, yakılan nevruz ateşlerinin üzerinden atladı, türkü söyleyip halay çekti. Eskişehir’deki kutlamada Vali, milletvekilleri ve sivil toplum örgütü temsilcileri ateş yakıp üzerinden atladı. Ankara’daki kutlamanın adresi ise Anıtpark oldu. HDP Ankara İl Örgütü’nün organize ettiği kutlamaya siyasi partiler, sendikalar ve demokratik kitle örgütleri katıldı.

İstanbul Valiliği ise HDP’nin Yenikapı miting alanındaki nevruz kutlamalarında aralarında 1’i aranan, toplam 83 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

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#Nevruz#HDP#Eskişehir

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