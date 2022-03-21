Nevruz ateşi yandı

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Etkinliklere katılanlar, yakılan nevruz ateşlerinin üzerinden atladı, türkü söyleyip halay çekti. Eskişehir’deki kutlamada Vali, milletvekilleri ve sivil toplum örgütü temsilcileri ateş yakıp üzerinden atladı. Ankara’daki kutlamanın adresi ise Anıtpark oldu. HDP Ankara İl Örgütü’nün organize ettiği kutlamaya siyasi partiler, sendikalar ve demokratik kitle örgütleri katıldı.

İstanbul Valiliği ise HDP’nin Yenikapı miting alanındaki nevruz kutlamalarında aralarında 1’i aranan, toplam 83 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.