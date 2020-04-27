Nevrotik Ne Demek? Nevrotik Nedir? Nevrotik Tdk Kelime Anlamı

Nevrotik daha çok sağlık durumları ile ilgili olarak insanların aklında kalmış olan sözcükler arasında yer alır. Fransızca kökenli bir kelimedir ve Türkçede yerleşik olarak çok sık değerlendirilir. TDK’ya göre karşılığı ise ‘sinirsel’ şeklinde yer almaktadır. Psikolojik açıdan bazı sağlık durumları karşısında kullanılan bir sözcüktür.

Nevrotik Ne Demek?

Nevrotik kelime anlamı olarak kısaca ‘sinirsel’ biçiminde tanımlanmaktadır. Ancak psikolojik açıdan ele alındığında geniş bir tanımlama içerisine giriyor. Bu doğrultuda kişiyi sağlıklı ilişkiler kurmakta zorlayan, bu konuda alıkoyacak tavırlar sergilemesine neden olan bazı davranış bozuklukları olarak dile getirmek mümkün. Bu durum gündelik yaşam içerisindeki pek çok değişik unsur açısından ele alınabilmektedir.

Nevrotik Nedir?

Nevrotik kelimesi son dönemlerde çok merak edilen kelime olmakla birlikte, özellikle gündelik yaşamda kişilerin psikolojik açıdan yaşadığı bazı sorunlar olarak öne çıkmaktadır. Bunlar arasında güvensizlik, aşırı şefkat isteme, odaklanamama, plan yapamama, nefret, şiddet, kin ve anormal sex davranışları gibi durumlar ile ortaya çıkabilmektedir.

Nevrotik durumlar çoğu kişide bulunur ancak bazı kişilerde şiddetli biçimde ortaya çıkarken bazı bireylerde ise daha normale yakın meydana gelebilmektedir. Nevroz ya da Nevrotik gibi kelimeler üzerinden ele alınabilir.