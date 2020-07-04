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ANKARA
Haber Giriş: 04.07.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Netflix, Meclis’in internetini yedi

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Netflix, Meclis’in internetini yedi
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TBMM, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı’ndan yapılan bilgilendirmede, “milletvekillerinin internet erişiminde zorluk yaşadıkları” yönündeki şikâyetler üzerine çalışma başlatıldığı, bu kapsamda bireysel abonelik üzerinden işleyen platformların mesai saatlerinde yoğun kullanıldığının saptandığı kaydedildi.

Mart 2020’de personel için aralarında Netflix’in de olduğu sitelere erişim kısıtlamasının getirildiği anımsatıldı. Ancak yoğun kullanımın devam etmesi nedeniyle kısıtlama kurum geneline uygulandı. 

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