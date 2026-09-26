Netanyahu’ya yanıt Türkiye’nin 3. katibinden

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’ndaki konuşmasının ardından Türkiye’nin yanıt hakkını, New York’taki BM Daimi Temsilciliği’nde üçüncü kâtip olarak görev yapan İhsan Taylan Özver kullandı. Yanıtın üst düzey bir diplomat yerine üçüncü kâtip seviyesinde verilmesi, diplomatik seviye açısından dikkat çekti.

GÜÇLÜ BİR DİPLOMATİK KINAMA

Özver, “Türkiye’ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik mesnetsiz ve kötü niyetli suçlamaları kesinlikle reddediyoruz” ifadelerini kullandı. Netanyahu’nun konuşması sırasında çok sayıda heyetin Genel Kurul salonunu terk etmesine de değinen Özver, Netanyahu’nun konuşmasının ardından verilen mesajın açık olduğu ifade ederek, İsrail Başbakanı’nın söylemlerinin ve politikalarının uluslararası alanda reddedildiği belirti. İsrail Başbakanı’nın konuşması sırasında çok sayıda heyetin salonu terk etmesinin önemsiz bir hareket olmadığına dikkat çeken Özver, “Bu, güçlü bir diplomatik kınamadır. Verilen mesaj açıktır: Söylediklerinin itibarı kalmamıştır, politikaları reddedilmektedir ve kendisinin uluslararası alandaki yalnızlığı her geçen gün derinleşmektedir” mesajını verdi. Özver, “Uluslararası toplum, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle hakkında tutuklama kararı bulunan ve ahlaki meşruiyetini yitirmiş bir lideri dinlemeyi kabul etmemektedir” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Yaşasın Ankara yazması yaşasın güdül motifi Haberi görüntüle

PROPAGANDA GERÇEĞİ SİLEMEYECEK

Özver, Netanyahu’nun ortaya attığı gerçek dışı iddiaların İsrail’in Gazze’deki soykırımını ve işgal altındaki Batı Şeria, Lübnan, Suriye ve daha ötesinde sürdürdüğü amansız saldırganlığını gizlemeye yönelik çaresiz ve içi boş girişimler olduğunu belirtti.

Hiçbir propagandanın gerçeği silemeyeceğini belirten Özver, “Binlerce sivil katledilmiş, evler ve hastaneler enkaza dönüştürülmüş, okullar kasten hedef alınmış ve insani yardımın ulaştırılması kasıtlı olarak engellenmiştir. Bunlar unutulmayacak ve affedilmeyecek suçlardır” dedi.

İSRAİL SAVAŞ VE YIKIM İHRAÇ EDİYOR

Türkiye, Netanyahu’ya yanıt hakkını Dışişleri’nden 3. katip İhsan Taylan Özver’e kullandırttı. Özver çarpıcı konuşmasında Netanyahu’nun insanlık suçlarına dikkat çekti.

Haberin Devamı

- Kişisel saldırılar ve yalanların, ne kadar yüksek sesle veya ne kadar sık tekrarlanırsa tekrarlansın, inkar edilemez gerçeklerin ağırlığı karşısında çöktüğünün altını çizen Özver, “İsrail savaş, yıkım ve istikrarsızlık ihraç ederken, Türkiye barış inşa etmektedir” vurgusu yaptı. Türk diplomat Özver, Türkiye’nin, kalıcı barışa giden tek uygulanabilir yol olan iki devletli çözüm konusundaki kararlı desteğini sürdüreceğini aktarırken, “Bağımsız, egemen ve toprak bütünlüğüne sahip Filistin Devleti’nin, başkenti Doğu Kudüs olmak üzere 1967 sınırları temelinde kurulmasına kadar Filistin halkının yanında omuz omuza durmaya devam edeceğiz” mesajını verdi.

Haberin Devamı

Netanyahu konuşurken çok sayıda ülke temsilcisi BM Genel Kurul Salonu’nu boşalttı.

SEZER’İN KOLTUĞUNDAN BM KÜRSÜSÜNE UZANAN YOL

- BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) Genel Kurulu’nda Binyamin Netanyahu’nun Türkiye ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yönelik sözlerine yanıt veren diplomat İhsan Taylan Özver’in hikâyesi, 2007 yılındaki 23 Nisan kutlamalarına uzanıyor.

O dönem Yahya Çavuş İlköğretim Okulu öğrencisi olan Özver, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in koltuğuna oturmuştu. Yıllar sonra uluslararası ilişkiler eğitimi alan ve diplomasi alanında çalışmak istediğini anlatan Özver, BM kürsüsünde de Türkiye adına konuştu.

Haberin Devamı

Özver, yıllar önce yayımlanan röportajında Sezer’in koltuğuna oturduğu günü ve yaşadığı heyecanı şu sözlerle anlatmıştı:

“Törenden önceki gece heyecandan uyuyamadım, sesim kısıldı. Koltuğa oturduğumda da çok heyecanlandım.”

Salona girdiğinde fotoğraf makinelerinin flaşlarıyla karşılaştığını belirten Özver, “Hayatımda karşılaştığım bir şey değildi. Koltuğa hemen oturmak isteyince Sezer bana, ‘Acele etme, oturtacağım seni’ demişti. Çok nazikti” ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin gündemde olduğu o günlerde kendisine kimin aday olması gerektiğinin de sorulduğunu anlatan Özver, bu soruya “Meclis en iyi kararı verecektir” yanıtını verdiğini söylemişti.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Hiçbir harita tarafsız değildir Haberi görüntüle

Özver, çocukluk hayalini “Hayalim hep başbakan, cumhurbaşkanı olmaktı” sözleriyle dile getirmişti.

ÖĞRENCİLİK YILLARINA UZANAN HEDEF

Özver, söz konusu röportajın yayımlandığı dönemde Hollanda’daki Groningen Üniversitesi’nde uluslararası ilişkiler son sınıf öğrencisiydi. New York’ta Türkiye’nin BM Daimi Temsilciliği’nde staj yapan Özver, Türk Dışişleri’nde ya da uluslararası kuruluşlarda çalışmak istediğini ifade etmişti.

BİNLERCE NEW YORKLU NETANYAHU’YU PROTESTO ETTİ

İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu, önceki gün BM Genel Kurulu’nda konuşma yapmak üzere geldiği New York’ta binlerce kişi tarafından protesto edildi. Filistin bayraklarıyla New York Halk Kütüphanesi önünde toplanan protestocular, “Özgür Filistin” sloganları attı. Netanyahu’yu “savaş suçlusu” olarak niteleyen pankartlar taşıyan kalabalık, BM Genel Merkezi’ne doğru yürüyüşe geçerken polis ise güzergâhta demir bariyerler kurdu. New York Emniyet Müdürlüğü, “103 kişinin kamu düzenini bozma suçundan gözaltına alındığını ve hepsinin daha sonra serbest bırakıldığını” açıkladı. Protestolar sırasında Oscar ödüllü oyuncu Susan Sarandon ve Hannah Einbinder’ın da gözaltına alındığı kaydedildi.

- NETANYAHU’nun Genel Kurul’daki konuşması, dünya basınında “yaklaşan İsrail seçimleri öncesinde uluslararası kamuoyundan çok iç politikaya yönelik olduğu” şeklinde yorumlandı. ABD basınından Wall Street Journal, “Netanyahu’nun konuşmasının uluslararası alanda giderek artan yalnızlığını ortaya koyduğunu” savunurken, İsrail merkezli Times of Israel ise “Dünya onu dinlemeyi bıraktı. Bu çok trajik bir durum” yorumunu yaptı.