Netanyahu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine peş peşe sert tepkiler

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Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İletişim Başkanı Burhanettin Duran şu ifadelere yer verdi:

Hakkında savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından yakalama kararı çıkarılmış soykırımcı Netanyahu’nun BM kürsüsünü Türkiye’ye ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik mesnetsiz suçlamalar için kullanması, Birleşmiş Milletlerin temsil ettiği barış, hukuk ve diyalog idealleriyle bağdaşmamaktadır. Netanyahu’nun Cumhurbaşkanımızı hedef alan hadsiz ve alçak sözleri, onun katliamlarını, Gazze’de yaşanan insani felaketi ve uluslararası hukuk önündeki süreçleri görünmez hâle getiremez. Bu durum, uluslararası toplum tarafından da görülmektedir ve Netanyahu hiç olmadığı kadar izole hale gelmiştir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye, başta Filistinli kardeşlerimiz olmak üzere mazlumların haklarını, daha adil bir dünyayı ve barışı savunmaya; haksızlık ve zulüm karşısında durmaya devam edecektir.

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AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: SOYKIRIM ŞEBEKESİNİN YÜZLERİNE OKUNAN BİR İDDİANAME

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CNN Türk canlı yayınında yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun sözlerine tepki gösterdi.

Çelik'in açıklamaları şöyle:

Bu sözleri söyleyen kişi bir katil, soykırımcı bir kişi. Bu suçu işlemekle kalmıyor, soykırım suçu işlediğini defalarca anlatıyor. Bütün katiller, soykırım suçluları bir şekilde bu suçları işlerlerdi ama kabul etmezlerdi. Bu suçu işleyip bunu benimsediğini defalarca gösteren tarihteki birkaç kişiden biri. Cumhurbaşkanımızın her konuşması bu soykırım şebekesinin yüzlerine okunan bir iddianame gibi.

Cumhurbaşkanımız açıklama yaptığında İsrail’den kendilerince sözde cevap geliyor. Bu da şunu gösteriyor: Dünyada onların yaptıklarına çok lider cevap veriyor. Başka hiçbir ülkeye bu kadar hızlı cevap vermeye çalışmıyorlar. Bu da bizim ifade ettiğimiz şeyin ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. İnsan haysiyetinin savunulması noktasında en güçlü ses Sayın Cumhurbaşkanımızın. Bu nedenle bu çirkin ifadeleri kullanmaya devam ediyorlar. Netanyahu, Cumhurbaşkanımıza saldırmayı seçim kampanyasının bir parçası hâline getirmeye çalışıyor. Burada görünen bir şey var. O kürsüde konuşan kişinin hiçbir meşruiyeti kalmamış durumda. Cumhurbaşkanımızın sözleri, bir siyasi liderin kişisel sözleri değil; tüm milletimizin sözleri olarak kendisini gösteriyor.

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Cumhurbaşkanımızın bu soykırım şebekesi tarafından hedef alınması, bizim muhakkak cevap vereceğimiz bir konudur. İnsanlık değerlerini savunduğu için soykırım şebekesi tarafından hedef alınması da bizim için gurur vericidir. Bu, Türkiye Cumhuriyeti’ne yapılmış bir saldırıdır. Eminim herkes ortak tepkiyi verecek.

Biz bu katilleri bir kez daha Cumhurbaşkanımızın sözleriyle mahkûm etmiş oluyoruz. O da bu ifadelerle çaresizliğini ifade etmiş oluyor. Böyle bir kişinin şu anda BM gibi bir kurumun kapısından içeri sokulmaması gerekiyor. O çağrı cihazlarını silah olarak kullandılar. İnsanları öldürdüler. Ama asıl oradaki katil Netanyahu. Medeniyetin kullandığı sivil araçlar, Netanyahu şebekesi tarafından silaha dönüştürüldü. Bosna’daki soykırım suçlusu öldü. Yapılması söylenen törenler dünyada tepki gördü. Çünkü soykırımcı olduğu dünyada kabul edilmişti. Bu kişi aslında çok tipik bir yalana başvuruyor. Siz Siyonizmin işgalciliğine, bir soykırım ideolojisine karşı çıktığınızda antisemitik olmakla suçluyorlar. Dünyadaki tüm Yahudilerin kendisi gibi düşündüğünü ve soykırımı desteklediğini iddia etmek gibi son derece yanlış bir tutum içerisine giriyor. Bu soykırım şebekesi, dünyadaki Yahudilerin de güvenliğini tehlikeye atıyor.

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O kürsüde değil, sanık sandalyesinde oturtulması gerekiyor. Bu kişinin BM konuşmacısı olması asıl sorundur. İşte Cumhurbaşkanımız “Dünya beşten büyüktür” derken buna itiraz etmişti. İsrail’in tanımlanmış sınırları yoktur. Bunun sebebi de İsrail’in sınırlarını Lübnan’a genişletme ideolojisini zihinlerde canlı tutma amacıdır. Sözde başbakan tutuyor, Türkiye’nin Yunanistan’la ilişkilerine, Suriye ile ilişkilerine gönderme yapıyor.

AK PARTİLİ ALA: KENDİ İŞLEDİKLERİ SUÇLARI PERDELEMEYE YÖNELİK

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala da, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulundaki konuşması sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya tepki gösterdi.

Efkan Ala, şunları kaydetti:

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"Bölgeyi kan gölüne çeviren politikaların sahibi Netanyahu'nun Sayın Cumhurbaşkanı'mız hakkında sarf ettiği hezeyanların kendi işledikleri suçları perdelemeye yönelik olduğu aşikardır. Netanyahu yönetimindeki İsrail'in politikaları ile bölgenin kalıcı bir istikrarsızlık döngüsüne sürüklenmesine izin verilmemeli ve artık uluslararası toplum daha yüksek sesle tutum almalıdır. Türkiye olarak hakikati dile getirmeye devam edeceğiz."

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ACAR: HAKİKAT KARŞISINDAKİ ÖFKESİNİN BİR YANSIMASI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar ise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Gazze'yi kan gölüne çeviren, bölgemizi yıllardır çatışma ve istikrarsızlığa sürükleyen Netanyahu'nun Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sözleri, hakikat karşısındaki öfkesinin bir yansımasıdır. Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler kürsüsünden tüm dünyaya haykırdığı gerçekler, Netanyahu rahatsız olduğu için değişmeyecek. Türkiye, Gazze'de katledilen masumların, Filistin halkının ve adalet bekleyen tüm mazlumların sesi olmayı sürdürecektir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde haksızlık karşısında susmadık, zulüm karşısında sessiz kalmayacağız. Netanyahu şunu iyi bilsin: Hakikatin sesini ne tehditleri bastırabilir ne de hezeyanları örtebilir."