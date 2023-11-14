×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Netanyahu hakkında yapılan suç duyurusu Adalet Bakanlığı'na gönderildi

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı#Netanyahu#Adalet Bakanlığı
Netanyahu hakkında yapılan suç duyurusu Adalet Bakanlığına gönderildi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2023 22:53

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Eski AK Parti Milletvekili Metin Külünk ile 2 avukatın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında yapılan suç duyurusunu Adalet Bakanlığı'na gönderdi. Suç duyurusunda Netanyahu'nun soykırım suçuyla Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde (UCM) yargılanması isteniyor. 

Haberin Devamı

Eski AK Parti Milletvekili Metin Külünk ile avukatlar Mücahit Birinci ve Burak Bekiroğlu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) gönderilmek üzere yazılan dilekçede, Netanyahu'nun "Savaş Suçu", "İnsanlığa Karşı Suçlar" ve "Soykırım" suçlarında yargılanması talep edildi. Başsavcılık, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde soykırımla yargılanması için yapılan başvuruyu Adalet Bakanlığı'na gönderdi. 7 Ekim'den bu yana Netanyahu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurularının da Adalet Bakanlığına gönderdiği öğrenildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı#Netanyahu#Adalet Bakanlığı

BAKMADAN GEÇME!