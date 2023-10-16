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CHP Grup Başkanı ve genel başkan adayı Özgür Özel dün partisinin Düzce İl Kongresi’ne katıldı. Özel, özetle şunları söyledi: “Toplumda daha önce görmediğim bir şey görüyorum. Bir duygusal kopuş var. Bir duygusal kopuş yerel seçimlerde inanılmaz bir felaketi tetikleyeceği gibi, Türkiye’nin rejimi açısından da o kaya gibi duran o yüzde 25’i bir dağıttığında bir daha toplamak mümkün değil. Oysa bizim o yüzde 25’i artırmayla meşgul oluyor olmamız lazım. Bir dakika beklersek bir daha hiçbir şansımız olamazdı. Kimseyi kırmadan, üzmeden. Bilhassa Sayın Genel Başkanımıza haksızlık ve vefasızlık etmeden. Farklı düşündüğümüz arkadaşlarla, nezaket ile ama net bir şekilde ayrıştık.

OYUNA GELMEYELİM

Karar süreçlerinin danışmanlarla yürütüldüğü, bizlerde olmayan aklın sağdan, daha sağdan danışmanlarla getirildiği, bizlerde layık görülemeyen kadroların sağdan kadrolarla doldurulduğu, baş üstünde bir yüzde 25’lik cam tavana ikna olmuş mahcup ve mahkûm bir siyaseti reddediyorum. Oyuna gelmeyelim diye diye oyuna gelme oyununa gelip, dünya kadar taviz vermeyen, altı oku canı gibi savunan bir partiye ihtiyaç var.”