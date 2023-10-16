×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Net bir şekilde ayrıştık

Güncelleme Tarihi:

#CHP#Özgür Özel#Düzce
Net bir şekilde ayrıştık
Oluşturulma Tarihi: Ekim 16, 2023 07:00

CHP genel başkan adayı Özel, parti tabanında duygusal bir kopuş yaşandığını belirterek, “Yüzde 25 dağıldığında bir daha toplamak mümkün değil. Farklı düşündüğümüz arkadaşlarla, nezaket ile ama net bir şeklide ayrıştık” dedi.

Haberin Devamı

CHP Grup Başkanı ve genel başkan adayı Özgür Özel dün partisinin Düzce İl Kongresi’ne katıldı. Özel, özetle şunları söyledi: “Toplumda daha önce görmediğim bir şey görüyorum. Bir duygusal kopuş var. Bir duygusal kopuş yerel seçimlerde inanılmaz bir felaketi tetikleyeceği gibi, Türkiye’nin rejimi açısından da o kaya gibi duran o yüzde 25’i bir dağıttığında bir daha toplamak mümkün değil. Oysa bizim o yüzde 25’i artırmayla meşgul oluyor olmamız lazım. Bir dakika beklersek bir daha hiçbir şansımız olamazdı. Kimseyi kırmadan, üzmeden. Bilhassa Sayın Genel Başkanımıza haksızlık ve vefasızlık etmeden. Farklı düşündüğümüz arkadaşlarla, nezaket ile ama net bir şekilde ayrıştık.

OYUNA GELMEYELİM

Karar süreçlerinin danışmanlarla yürütüldüğü, bizlerde olmayan aklın sağdan, daha sağdan danışmanlarla getirildiği, bizlerde layık görülemeyen kadroların sağdan kadrolarla doldurulduğu, baş üstünde bir yüzde 25’lik cam tavana ikna olmuş mahcup ve mahkûm bir siyaseti reddediyorum. Oyuna gelmeyelim diye diye oyuna gelme oyununa gelip, dünya kadar taviz vermeyen, altı oku canı gibi savunan bir partiye ihtiyaç var.”

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#CHP#Özgür Özel#Düzce

BAKMADAN GEÇME!