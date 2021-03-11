Nestlé Kahvaltılık Gevrekler ve Pınar Süt güne besleyici ve nefis bir başlangıç yapmanıza yardımcı oluyor

Günün en önemli öğünü olarak kabul edilen kahvaltı, besin öğe gereksinimini karşılamada kilit rol oynuyor. Uzmanlar, günlük enerji alımının %20-25’inin kahvaltıdan gelmesini öneriyor. Güne iyi başlayabilmenin ilk adımı olan dengeli bir kahvaltıda çeşitliliği sağlamak için farklı besin gruplarına yer verilmesi önerilirken, süt ve kahvaltılık gevrek ikilisi ile kahvaltılar besleyici ve lezzetli hale geliyor. Süt ile tüketildiğinde lezzetine lezzet katan kahvaltılık gevrek ürünleri, güne besleyici başlamak ve günün geri kalanını dolu dolu yaşamak için iyi bir kahvaltı alternatifi olarak öne çıkıyor.

Ülkemizde çocuklar için günde 2-2,5 porsiyon, yetişkinler içinse 3 porsiyon süt ürünü tüketimi önerilirken, günlük tüketilen miktarlar maalesef bunun altında kalıyor. Ülkemizde yetişkinlerin sadece %13,8’i sütü her gün veya haftada 5-6 kez tüketiyor. Türkiye Beslenme Rehberi’ne göre, 18 yaş altı bireylerin %74’ü süt ürünlerini ortalama gereksinimin altında tüketirken, %73’ünde kalsiyum alımının gereksinimin altında olduğu göze çarpıyor*. Kahvaltılık gevrekler kategorisinde tam tahıllı ve farklı lezzet alternatifleri sunan Nestlé Kahvaltılık Gevrekler ile nesilleri büyüten sevilen süt markası Pınar Süt, pratik kahvaltılarınızda size eşlik ederken, güne besleyici bir başlangıç yapmanıza yardımcı oluyor. Nestlé Kahvaltılık Gevrekler ve Pınar Süt’ün çok kısa sürede hazırlanabilen, güne iyi bir başlangıç yapmanıza yardımcı olan lezzetleriyle kahvaltıların tadını çıkarın.

*Kaynak: Türkiye Beslenme Rehberi (TÜBER) 2015, Sağlık Bakanlığı Yayın No: 1031, Ankara; 2016

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Tutku Saraç Türe / Essance İstanbul İletişim Danışmanlığı / 212 282 40 85 / tutku.sarac@essance-istanbul.com

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