Nesrişah’ın katili bulundu

Iğdır’da Akçay Apartmanı 5’inci katında oturan Naride Nur Yıldızhan, 7 Kasım 2016’da polise giderek babası Eyüp Yıldızhan’ın, kendisi ve kardeşlerinin hürriyetini tahdit ettiğini, boşandığı annesi Nesrişah Yorgun’u da bıçaklayarak öldürdükten sonra kan izlerini temizleyip cesedi de arkadaşıyla taşıdığı ihbarında bulundu. Gözaltına alınan Eyüp Yıldızhan, “Ben karımı öldürmedim. Kendisi kayıp, ben de merak ediyorum” diye ifade verdi. O dönem cinayet tespit edilemediği için dosya arşive kaldırılırken, Nesrişah Yorgun için de arama kaydı hazırlandı. Eyüp Yıldızhan, çocuklarına yönelik 'hürriyeti tehdit’ suçundan tutuklanarak cezaevine kondu.

ÇELİK SANDIK DETAYI

Polis ekipleri, 4 ay önce Nesrişah Yorgun’un dosyasını yeniden açtı. Ekipler, olayı sil baştan incelemeye aldı. Ekipler, Eyüp Yıldızhan’ın olaydan önce yaptırdığı çelik bir sandığı evine taksi ile götürdüğünü belirledi. Ekipler, sandığın ailenin 5 yıl önce oturduğu binadan çıkarılmadığını tespit etti.

Ailenin bodrum katta kiler olarak kullandığı bölümü inceleyen ekipler, kadavra köpeği ile arama yaptı. Köpeğin tepki vermesi üzerine fayansları kırarak kazı yapan polis, çelik sandığa ulaştı. Sandığı açan ekipler, Nesrişah’ın cesediyle karşılaştı. Ekipler, cezaevinde bulunan Eyüp Yıldızhan hakkında soruşturma başlattı. Polisler, olay günü Yıldızhan’ın yanında olduğunu belirledikleri İ.A.’yı gözaltına aldı.

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