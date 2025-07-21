Nesrin’in ölümünde ihmal var mı

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İstanbul Beylikdüzü’nde önceki gece 22.00 sıralarında, iddiaya göre, bir süredir bunalımda olan 3 çocuk annesi ev kadın Nesrin Taşdemir (44), çocukları evde olmadığı sırada 2 yıl önce boşandığı eski eşine, “Hem anne hem baba ol” diye mesaj atıp 4’üncü kattaki evinin penceresinden kendini aşağıya bıraktı. İddiaya göre, iİhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin açtığı brandanın kenarına düşen Taşdemir, brandadan düşüp kafasını yere vurdu. Sağlık ekipleri tarafından ambulansa bindirilmek istenen Taşdemir, bu kez de sedyeden yere düşürüldü. Hastaneye kaldırılan Taşdemir, hayatını kaybetti. Emniyet ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

AİLESİ ŞİKÂYETÇİ OLDU

Taşdemir’in ölümünde ihmaller zinciri olduğunu söyleyen boşandığı 25 yıllık eşi Mehmet Gerek (50), “Ayrıydık ama konuşuyorduk, ‘Canım sıkılıyor’ demişti, tatil planı yapıyordu. Hiçbir problem yoktu sadece çocukların sınav süreci nedeniyle biraz stresliydi. Bana telefondan, ‘Hem anne hem baba ol’ mesajı atınca, ihbar edip evine gittim. Pencereden kendini bıraktı. Aşağıda branda yanlış çekilmişti, kenarına çarptı yere düştü. Ambulansa bindirirken bu kez sedyeden düşürdüler. Hastanede yaşıyordu, 2 kez düşürmeseler kurtulabilirdi. Sonuna kadar şikâyetçiyim” dedi.

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Olay sırasında babasıyla dışarıda olan 19 yaşındaki Arda Gerek, “Annemin ihmaller sonucu ölmesinin hesabının sorulmasını istiyorum” diye konuştu.