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Nesrin ve Evindar’ın dosyaları aydınlatıldı

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#Faili Meçhul Suçlar#Adalet Bakanlığı#Nesrin Bayram
Nesrin ve Evindar’ın dosyaları aydınlatıldı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 24, 2026 07:00

ADALET Bakanı Akın Gürlek, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinesinde Ağrı'da 2013'te kaybolan Nesrin Bayram ile 2025 yılında Batman'da kaybolan Evindar Tığrak dosyalarında yeni deliller elde edilerek, adli işlem yapıldığını açıkladı.

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Ağrı ve Batman Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalara değinen Bakan Gürlek, "Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde yürütülen çalışmalarda; HTS ve baz kayıtları güncel analiz yöntemleriyle incelenmiş, yeni tanık beyanları ve elde edilen deliller doğrultusunda, yaklaşık 13 yıldır aydınlatılamayan olayla ilgili şüpheliler gözaltına alınmıştır.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen Evindar Tığrak dosyasında ise HTS, PTS, kriminal inceleme bulguları, araç üzerindeki biyolojik izler, tanık beyanları ve teknik veriler birlikte değerlendirilmiş; sorumluların adalet önüne çıkarılması amacıyla adli işlemler başlatılmıştır" açıklaması yaptı.

 

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#Faili Meçhul Suçlar#Adalet Bakanlığı#Nesrin Bayram

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