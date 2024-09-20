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Neslişah’a ne oldu

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#Neslişah Şentürk#İstanbul#Fatih
Neslişah’a ne oldu
Ali Rıza AKBULUT
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2024 07:00

İstanbul Fatih’te, 15 Eylül 2024’te bir otel odasında Neslişah Şentürk (26) ölü bulundu.

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İddialara göre, Şentürk olay günü ailesiyle yaşadığı tartışmanın ardından gece saatlerinde bir otele giriş yaptı. Otel koridorunda hararetli bir şekilde konuştuğu belirtilen genç kadının, odasından gelen sesler üzerine otel çalışanları durumu fark etti. Görevliler odaya girdiğinde Şentürk’ün cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerine gelen polis ekipleri, odada yaptıkları incelemelerde çeşitli uyuşturucu haplara rastladı. Genç kadının ölüm nedeni henüz kesinleşmezken, cesedi Adli Tıp’a gönderildi. Yapılacak detaylı incelemelerin ardından ölüm sebebi netleşecek Şentürk’ün cenazesi, işlemler sonrasında ailesine teslim edilerek toprağa verildi.

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#Neslişah Şentürk#İstanbul#Fatih

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