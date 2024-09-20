Neslişah’a ne oldu

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İddialara göre, Şentürk olay günü ailesiyle yaşadığı tartışmanın ardından gece saatlerinde bir otele giriş yaptı. Otel koridorunda hararetli bir şekilde konuştuğu belirtilen genç kadının, odasından gelen sesler üzerine otel çalışanları durumu fark etti. Görevliler odaya girdiğinde Şentürk’ün cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerine gelen polis ekipleri, odada yaptıkları incelemelerde çeşitli uyuşturucu haplara rastladı. Genç kadının ölüm nedeni henüz kesinleşmezken, cesedi Adli Tıp’a gönderildi. Yapılacak detaylı incelemelerin ardından ölüm sebebi netleşecek Şentürk’ün cenazesi, işlemler sonrasında ailesine teslim edilerek toprağa verildi.