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Neslim-İnanç Güngen operasyonunda yeni detaylar! Kolajen ip tedavisi yalanı da ortaya çıktı

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#Sosyal Medya#Polis#Güngen
Neslim-İnanç Güngen operasyonunda yeni detaylar Kolajen ip tedavisi yalanı da ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 09, 2024 17:17

Sosyal medyada "Neslim Güngen" olarak bilinen Neslihan Güngen ile İnanç Güngen'in de aralarında bulunduğu 54 şüphelinin gözaltına alındığını "Kuyu-8" operasyonlarına ilişkin yeni detaylara ulaşıldı. Ankara'da 2 bin lira karşılığında sahte ustalık belgeleri düzenlendiği, bu belgelerin ise 20 bin lira karşılığında franchise olarak tabir edilen bayilere satıldıkları belirlendi. Ayrıca marketten alınan sıradan nemlendirici kremlere kendilerine ait marka etiketi basarak “kolajen ip tedavisi” ya da “gençleştirme ip tedavisi” şeklinde pazarlama yapıldığı da öğrenildi.

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İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suçtan kaynaklanan mal varlığının değerlerini aklama", "resmi belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarına yönelik çalışma kapsamında 25 ilde bu sabah düzenlenen operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 54 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Sosyal medya fenomeni olarak bilinen güzellik merkezleri sahibi Neslihan Güngen ve eşi İnanç Güngen'in de gözaltına alındığı soruşturmada yeni detaylara ulaşıldı.

Ankara'da 2 bin lira karşılığında sahte ustalık belgeleri düzenlendiği, bu belgelerin 20 bin lira karşılığında franchise olarak tabir edilen bayilere satıldıkları belirlendi. Yine bu bayilerin çoğunun sisteme kayıtlı belgelerinin mevcut olmadığı tespit edilmedi.

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GENÇLEŞTİRME İP TEDAVİSİ TUZAĞI

Çalışmalarda herhangi bir özelliği olmayan yumak ipler ile marketten alınan sıradan nemlendirici kremlere marka etiketi basılarak "kolajen ip tedavisi", "gençleştirme ip tedavisi" gibi şekillerde pazarlamalar yapıldığı saptandı.

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İncelemelerde bayilik anlaşması yapmak isteyen kişilerden isim hakkı adı altında yüksek meblağda para talebinde bulunulduğu ve bu ödemelerin banka kanalıyla değil, taşınır veya taşınmaz malların devri şeklinde gerçekleştirildiği anlaşıldı.

Neslim-İnanç Güngen operasyonunda yeni detaylar Kolajen ip tedavisi yalanı da ortaya çıktı

Yapılan çalışmalarda Neslihan Güngen ve İnanç Güngen tarafından yönetilen şirketler arasında 1,5 milyar liralık hesap hareketi olduğu da tespit edildi.

NEZARETTE GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

“Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “suçtan kaynaklanan mal varlığının değerlerini aklama”, “resmi belgede sahtecilik” ve “nitelikli dolandırıcılık” yapmakla suçlanan şüpheli Neslihan Güngen'in ifadesi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki nezarethaneye girince ağladığı için henüz alınamadı.

OPERASYON

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 25 ilde 134 adrese düzenlenen "Kuyu-8" operasyonlarında 54 şüphelinin gözaltına alındığını bildirmişti.

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#Sosyal Medya#Polis#Güngen

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