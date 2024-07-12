Neslim Güngen’in para kasası

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İstanbul’da sosyal medya fenomenlerine yönelik Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda Neslim (Neslihan) ve İnanç Güngen’in de arasında bulunduğu 61 kişi yakalanarak gözaltına alınmıştı.



Uzun süre teknik ve fiziki takibe alınan şüphelilerin tape kayıtlarına göre, eşiyle boşanma aşamasında olan Neslim Güngen’in para kasasının firari iki kişiden biri olan ve işinsanı olarak bilinen Gökhan Göz olduğu tespit edildi. Ayrıca, Göz’ün ‘Şahinler’ isimli suç örgütüyle yakın olduğu ve birçok fotoğrafta birlikte poz verdiği belirlendi.



DAHA ÖNCE DE POLİSE MUKAVEMET ETMİŞ

Modacı Gülşah Saraçoğlu’yla ayrıldıktan sonra Berdan Mardini’nin boşanma aşamasında olduğu Fatoş Yelliler ile aşk yaşayan işinsanı Gökhan Göz, 6 Şubat 2022’de 02.00 sıralarında İstanbul Şile’de bir kişiye silah teşhirinde bulunduğu iddiasıyla polis ekipleri tarafından olay yerinden çıkarıldı. Restoran çıkışı polise mukavemet gösteren Göz’e “silah teşhiri”, “kişisel verilerin kaydedilmesi ve hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi”, “görevli memura mukavemet” suçlarından işlem yapıldı.