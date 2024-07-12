Neslim Güngen’i eşinin sözleri yıktı! Bir darbe de çalışanlarından: İddiaları yalan çıktı

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İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında çok sayıda kişiyi yakın takibe aldı. MASAK raporları, fenomenlerin banka hesap hareketleri, bağlantılı oldukları kişi ya da kişiler geniş çaplı olarak incelenirken sosyal medya hesabından sık sık lüks tüketim yaptığı anlara ait görüntüler paylaşan güzellik merkezi sahibi Neslim Güngen ile eşi İnanç Güngen'e yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 65 kişi gözaltına alınırken, emniyetteki işlemleri tamamlanan 45 kişi adliyeye sevk edildi. 20 kişi ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

NESLİM GÜNGEN, “BÜTÜN İŞ VE İŞLEMLERİMİZ ŞEFFAFTIR”

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Neslim Güngen, eşi İnanç Güngen, vergi müfettişi ile bazı çalışanların ifadelerine ulaşıldı. Buna göre, Neslim Güngen’in ifadesinde kendisini defalarca kez arayarak kayıt dışı görüşme talep eden vergi müfettişi ile ilgili, “Vergi müfettişleri ile vergi dairesinde görüşme yapıyor. Kayıt dışı görüşmedim kendisiyle” dediği öğrenildi. Güngen aynı zamanda polise verdiği ifadede hakkındaki bütün iddiaları reddederek “Bizim yaptığımız tüm iş ve işlemler şeffaftır. Devletin her kurumu gelip bizi denetleyebilir” dedi. Ayrıca Güngen’in fiziki takip sırasında yaptığı bazı görüşmelerde para kasası Gökhan Göz’le de sevgili olduğunu söylediği öğrenildi.

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GÜNGEN’İN ŞEFFAF İŞLEM İDDİASINI ÇALIŞANLARI ÇÜRÜTTÜ

Güngen’in gözaltına alınan çalışanlarının ise verdiği ifadelerde Güngen’i yalanladıkları ortaya çıktı. Çalışanların güzellik merkezlerinde kullandıkları ilaç ve kozmetik malzemelerin bir kısmının toplatılma kararı bulunduğunu, malzemelerin halk sağlığını tehdit ettiğini, hiçbir şekilde kozmetik içeriği olmayan sıvıları botoks olarak yüksek fiyata satıldığını ve ilaçların ölümle sonuçlanacak yan etkiler olduğunu bildiklerini ancak tüm bunlara Neslim Güngen’in kendilerini zorladığını söyledikleri ortaya çıktı.

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İNANÇ GÜNGEN SUÇU NESLİM GÜNGEN’E YIKTI

Ayrıca İnanç Güngen’in de ifadesinde bütün suçlamaları reddederek Neslim Güngen’i suçladığı belirtildi. İnanç Güngen, “Cihazları ben üretiyordum ancak belgeleriyle Neslim ilgileniyordu. Sağlık Bakanlığı’na kayıt yaptırdığını söylüyordu. Şirket benim üzerime ancak bütün işlerle işleyişle Neslim ilgileniyordu” dedi.



VERGİ MÜFETTİŞİ İDDİALARI KABUL ETMEDİ

MASAK tarafından görevlendirildiği süreçte Neslim Güngen’i defalarca arayarak kayıt dışı görüşme talep ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan vergi müfettişinin ise hakkındaki iddiaları reddederek herhangi bir maddi talepte bulunmadığını söylediği öğrenildi. Müfettişin ifadesinde “İşle ilgili görüştük görüşmeye gittiğimde yanımda başkaları da oluyordu” dediği ortaya çıktı.

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