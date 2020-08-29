Neslihan'ın dramı

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde yaşayan Neslihan Özkan (19), 2019 yılında 18 yaşına girince, babası ve ailesinin karşı çıkmasına rağmen, uyuşturucu, gasp, çocuğa cinsel istismar gibi çok sayıda suç kaydı bulunan Ahmet Özkan’la (24) evlendi. 8 aylık hamileyken uğruna ailesini terk ettiği eşinden şiddet görmeye başladı. Bunun üzerine baba evine dönen Neslihan, boşanma davası açtı. Dava devam ederken Neslihan, bir bebek dünyaya getirdi.

DAMADI YOĞUN BAKIMDA

Neslihan, bu sırada boşanma davası açtığı eşiyle tekrar görüşmeye başladı. Bu duruma sinirlenen baba Ferhat Nazlıgül’le (46) Neslihan arasında bu hafta başında tartışma çıktı. Baba, Neslihan’ın boynuna bağladığı tülbent ile boğmaya çalıştı. Neslihan bayılıp hareketsiz kalınca dışarıya çıkan baba, ardından “Çocuğunu görmeye gelebilirsin, seni afettim” diyerek damadını eve çağırdı. Damadını ise sokak ortasında bıçaklayan baba, daha sonra elindeki bıçakla gelen polise teslim oldu. Babası tarafından tülbent ile nefessiz bırakılan Neslihan, kaldırıldığı hastanede 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Babası tarafından öldürülen Neslihan toprağa verilirken, bıçaklanan damat hastanede yoğun bakıma alındı. Yeni doğmuş bir bebek ise ortada kaldı. Baba Ferhat Nazıgül ise önceki gün tutuklanarak cezaevine gönderildi.