Neslihan Kaya'yı boğazını keserek katletmişti! Tutuklandı

Şehitkamil ilçesi Belkız Mahallesi'ndeki arazide 16 Kasım'da boğazı kesilerek vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan Neslihan Kaya'nın (41) katil zanlısı olarak gözaltına alınan T.D, (30) dün emniyetteki işlemlerinin ardından gece geç saatlerde adliyeye sevk edildi.
Zanlı, savcılık işlemlerinin ardından tutuklama istemiyle sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
İki çocuk annesi Neslihan Kaya, arazide bıçakla öldürülmüş halde bulunmuş, polis ekiplerinin çalışmasıyla katil zanlısı olduğu belirlenen T.D, dün gözaltına alınmıştı.