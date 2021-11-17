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Neslihan Kaya kimdir? Gaziantep'te cinayete kurban giden Neslihan Kaya'nın ölümündeki sır perdesi...

#Neslihan Kaya#Neslihan Kaya Kimdir#Neslihan Kaya Cinayet
Neslihan Kaya kimdir Gaziantepte cinayete kurban giden Neslihan Kayanın ölümündeki sır perdesi...

Gaziantep’de boş bir arazide cansız bedeni bulunan kadının 41 yaşındaki Neslihan Kaya olduğu belirlendi. Talihsiz kadının kız kardeşi Aslı Kaya, “Kardeşimi vahşice öldürenlerin bulunarak cezalandırılmasını istiyorum” dedi. İşte Neslihan Kaya cinayetinin detayları…

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Gaziantep'te Neslihan Kaya isimli kadın bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.Neslihan Kaya'nın ablası Aslı Kaya, gazetecilere, kardeşinin katillerinin bulunmasını istedi.

Kardeşinin madde bağımlısı olduğunu savunan Kaya, "İlçeden kente merkezine gelerek kardeşimi yanıma götürmek istedim, gelmedi. Biri 9 yaşında diğeri ise 8 yaşında 2 çocuğu ortada kaldı. Çocuklarına ne diyeceğim şimdi? Onlar daha çocuk, küçük." dedi.
Olay yerine gelen ekipler, cesedin Neslihan Kaya'ya (41) ait olduğunu ve kadının vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlı veya zanlıları belirlemek için çalışma başlattı.

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