Neslihan İsminin Anlamı Nedir? Neslihan Ne Demek?

Neslihan ismi Arapça, Türkçe ve Farsça kökenli olarak bir araya getirilmiş en güzel isimlerden biridir. Türk Dil Kurumu açısından Neslihan isminin anlamı ise ‘soylu’ şeklinde yer almaktadır. Özellikle dönemin hükümdarları için kullanılmış olan en güzel isimler arasındadır.

Neslihan Ne Demek?

Neslihan 3 farklı dil üzerinden köken almış ve Türkçede en sevilen isimler arasında yer almaktadır. Anlamları üzerinde özellikle tarihi ve kültürel yapısı da bulunan bir isim olarak öne çıkıyor.

- Han soyundan gelen,

- Soylu,

Zamanın Sultanları için unvan olarak kullanılan bir isim olduğunu da söylemek mümkün. Bu sebepten dolayı kız çocukları için günümüzün en ilgi çeken ve sevilen isimleri arasında yer almaktadır. Tek başına kullanılabilen bu isim aynı zamanda değişik isimlerle de bir araya gelerek güzel bir uyum sağlayabilmektedir.

Neslihan ismi üç ayrı kökende de aynı anlama gelir. Bu yüzden kız çocuğunuz için eğer bir isim arayışında iseniz rahatlıkla bu adı kullanabilirsiniz. Tarihi ve karakteristik özellikleri ile beraber aynı zamanda Neslihan isminin Kur'an'da geçip geçmediği merak edilmektedir. Neslihan adı Kuran'ı Kerim'de yer almaz.