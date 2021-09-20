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Neslican Tay için ölümünün 2'nci yılında duygulandıran paylaşımlar

#Neslican Tay#Ölüm Yıl Dönümü#Rize
Neslican Tay için ölümünün 2nci yılında duygulandıran paylaşımlar

Rize’de, sol bacağının kesilmesine neden olan kansere karşı yürüttüğü mücadeleyle tanınan ve İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşını kaybeden Neslican Tay (21), 2’nci ölüm yılında sevenleri tarafından anıldı. Sosyal medyada Neslican için duygulandıran paylaşımlar yapıldı.

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Rukiye MEYVECİ/ RİZE, (DHA)- Gülbahar Mahallesi’nde ailesiyle yaşayan Neslican Tay, 3 kez yendiği hastalığa 4’üncü kez yakalandığını öğrendi. Tümör nedeniyle sol bacağı kesilen Neslican, kansere karşı verdiği mücadele ile diğer hastalara örnek oldu. Sosyal medya üzerinden kanserle mücadelesini ve tedavi süreçlerini paylaşan Tay, kısa sürede 1,5 milyon takipçi sayısına ulaştı. Neslican, bir yandan kanser tedavisi görürken bir yandan da Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nü kazanarak, eğitim hayatına devam etti. Son 1 yılını Rize ile İstanbul arasında gidip gelerek hem eğitimi hem de tedavisi ile geçiren Neslican, sağlık durumu kötüleşince İstanbul’da hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Neslican Tay, 20 Eylül 2019’da hayatını kaybetti.

SEVENLERİ UNUTMADI

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Ölümünün 2'nci yıl dönümünde Neslican Tay, sosyal medyada duygu dolu cümlelerle sevenleri tarafından anıldı. Yapılan paylaşımlar arasında 'Sen o kadar güzel savaştın ki milyonlarca insana pes etmemeyi öğrettin, kalbimde hep en güzel en asil savaşçı olarak kalacaksın. Öğrettiklerini hiç unutmayacağım Neslican'ım huzur içinde uyu mücadelen çok güzeldi', 'Sen bizden gideli 2 yıl olmuş meleğim. Asla ama asla seni unutmayacağım canım senin yaşadıklarını anlamaya gayret gösteriyorum, azmini görüyorum hala, seni öğrenmeye çalışıyorum bir tanem. Her zaman her konuda en güzeli sendin, iyi ki vardın iyi ki varsın Neslican' mesajları yer aldı.

Neslican Tay için ölümünün 2nci yılında duygulandıran paylaşımlar

Kanser nedeniyle bir bacağını kaybeden ve kendisine ‘demir kadın’ diyen Neslican Tay, bir röportajında "Bacağım yok ama yaşam sevincim var. Ben bir bacaktan ibaret değilim, çok daha fazlasıyım" sözleriyle binlerce kişiye umut olurken, verdiği mücadele ile de hafızalara kazınmıştı.

Neslican Tay için ölümünün 2nci yılında duygulandıran paylaşımlar

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#Neslican Tay#Ölüm Yıl Dönümü#Rize