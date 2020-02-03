Nesli tükenmekte olan su samuru ölü bulundu

Alaplı sahilinde yürüyüş yapanlar, deniz kenarında ölü bir su samuru olduğunu fark etti. İhbar üzerine gelen Alaplı Belediyesi Zabıta ekipleri, yaptıkları araştırmada, ilçelerinde ilk kez su samuru görüldüğünü kaydetti.

Zabıta memuru Berkant Öztorun, ihbar üzerine olay yerine gittiklerinde telef olmuş su samurunu görünce çok şaşırdıklarını ifade etti. İlçede ilk defa su samuru gördüklerini belirten Öztorun, "Gelen ihbar üzerine olay yerine gittiğimiz yerde yatan canlının ilk başta ne olduğunu anlayamadık sonra internetten baktığımızda su samuru olduğunu anladık. Bu bölgede ilk defa su samuru görülüyor. Ölü olmasına üzüldük. Su samurunu sahilden alarak uygun bir yere gömdük" dedi.