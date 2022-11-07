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Nesli tükenmekte olan siyah kuğu Sakarya'da görüntülendi

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#Sakarya#Sapanca#Siyah Kuğu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2022 14:02

Türkiye'de kayıtlara ilk kez 2018 yılında görüldüğü Bodrum Bitez sahillerinden geçen ve nesli tükenmekte olan siyah kuğu, üçüncü kez Sakarya'nın Sapanca ilçesinde görüldü. Gölün üstünde süzülen kuğuyu kayda alan vatandaş ise o anları ölümsüzleştirdi.

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Nesli tükenmekte olan hayvanlar listesinde bulunan siyah kuğunun avlanması, anavatanı Yeni Zelanda’da yasaklanmıştı. Boyu 1 ila 1 buçuk metre arasında olan ve ağırlığı 4 kilo ile 9 kilo arasında değişen siyah kuğunun özellikle Avustralya’nın güney kısımlarında yaşadığı biliniyor.

3. KEZ GÖRÜLDÜ

Koruma altına alınan siyah kuğu, Türkiye’de kayıtlara ilk kez 2018 yılında görüldüğü Bodrum Bitez sahillerinden geçti. Yaklaşık 5 ay önce Antalya’nın Serik sahilinde ikinci kez görülen kuğu, üçüncü kez ise Sakarya'nın Sapanca ilçesinde görüldü.

"BAŞTA NE OLDUĞUNU ANLAYAMADIK"

Siyah kuğuyu görüntüleyen Vedat Atioğlu, "Arkadaşlarımla birlikte balık tutuyorduk. Başta ne olduğunu anlayamadık, yavaş bir şekilde uçtuğunu gördük ve o sırada video kaydına başladım. Görüntüleri izlediğimde siyah kuğu olduğunu anladım ve hayran kaldım. Koruma içgüdüsü olan bir hayvanmış. Bölgede yuvası olduğunu gördük. Avustralya, Yeni Zelanda bölgesinde yaşadığını ve koruma altında alındığını, geçen senelerde Antalya’da görüldüğünü, çok nadir bir hayvan olduğunu öğrendim. Çok hoşuma gitti, mutlu oldum. Bu videoyu çekmemde benim için bir anı oldu, o anı da ölümsüzleştirmiş oldum. Biz insanlar olarak yuvalara, hayvanlara sahip çıkmalıyız" dedi.

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Nesli tükenmekte olan siyah kuğu Sakaryada görüntülendi

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#Sakarya#Sapanca#Siyah Kuğu

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