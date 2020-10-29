Nesli tükenmekte olan Serval kedisi, Gaziantep’te koruma altına alındı

İstanbul’da lüks bir malikanede, ihbar üzerine güvenlik güçleri tarafından bulunup Milli Parklar Bölge Müdürlüğü'ne teslim edilen Afrika kökenli vahşi Serval kedisi, Gaziantep Hayvanat Bahçesine getirildi. Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nin özel donanımlı araçla getirilen kedi, tedavisinin ardından yeni yuvasına alındı.

NESLİ TÜKENMEKTE OLAN BİR HAYVAN

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, Serval kedisinin nesli tükenmekte olan bir hayvan olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Biz bu kediyi İstanbul'dan alarak burada sağlık kontrollerini gerçekleştirip, karantina kafesimize koyduk. 21 günlük uyum süresinin ardından kendi barınağına koyarak, ziyarete açacağız. Bu kedi Afrika kökenli olduğu için yurt dışından getirilmiş. Normal şartlarda bu hayvanların doğal ortamında olması gerekiyor. Serval kedisi şu anda Türkiye’de sadece Gaziantep Hayvanat Bahçesinde bulunuyor. Bu kedimiz dişi, yurt dışından erkeğini getirterek üretmeyi planlıyoruz. Serval kedisi nesli tükenmekte olduğu için burada koruma altında tutup, çoğaltarak sayılarını artırmayı hedefliyoruz."