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Remziye ÖNER/GERCÜŞ (Batman), (DHA)
Haber Giriş: 24.06.2020 - 17:03,Son Güncelleme:

Nesli tükenmekte olan porsuk, araç çarpmasıyla öldü

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Nesli tükenmekte olan porsuk, araç çarpmasıyla öldü
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BATMAN'ın Gercüş ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında olan yavru porsuk, otomobil çarpması sonucu telef oldu.

Nesli tükenme tehlikesi altında olan ve Dünya Doğayı Koruma Birliği'nce 'kırmızı liste'ye alınan yavru porsuk, Hisar köyü yakınında yolun karşısına geçerken, aracın altında kalıp, telef oldu. Kayapınar beldesine doğru otomobiliyle giden Ahmet Soyvural, yol kenarında porsuğu gördüklerinde yaralı sandıklarını ama yanına gittiklerinde öldüğünü fark ettiklerini söyledi.

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