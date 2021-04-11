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DHA
Haber Giriş: 11.04.2021 - 03:00 | Son Güncelleme:

Nesli tükenme tehlikesinde olan 'Karakulak' ölü bulundu

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Nesli tükenme tehlikesinde olan 'Karakulak' ölü bulundu

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde, Türkiye'de sayısı çok az olan ve nesli tükenme tehlikesinde olan 'Karakulak' (Caracal caracal) adıyla bilinen yabani kedi türü, çiftçi Yusuf Siper (30) tarafından ölü bulundu.

Boğalar Mahallesinde çiftçilik yapan Yusuf Siper, sabah saatlerinde bahçesine gittiği sırada yol kenarında ölü halde 'Karakulak' adıyla bilinen yabani kedi türü gördü. Durum, Fethiye Milli Parklar Şefliği ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden Öğretim Görevlisi. Dr. Yasin İlemin'e bildirildi. Bölgeye gelen ekipler, yabani kedi üzerinde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemede Karakulak'ın araç çarpması sonucu öldüğü belirtildi.

Öte yandan, olayı ihbar veren Yusuf Siper, "Sabah saatlerinde bahçeye giderken, Fethiye Antalya karayolu Dont ve Boğalar Mahalleleri arasında araç çarpması sonucu telef olmuş halde gördüm. Daha öncede aynı durumla karşılaştım. Bir yıl içinde iki tane Karakulak bir tane Vaşak aynı bölgede telef oldu" dedi.

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