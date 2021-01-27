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Gündem
Murat SÖZERİ/MUT (Mersin), (DHA)-
Haber Giriş: 27.01.2021 - 11:26 | Son Güncelleme:

Nesli tükenme tehlikesi altında... Telef oldular

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Nesli tükenme tehlikesi altında... Telef oldular
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Mersin'in Mut ilçesinde 7 yaban keçisi kayalıklardaki uçurumda telef olmuş halde bulundu.

İlçeye bağlı Kozlar Yaylası Mavga Kalesi mevkiinde nesli tehlike altındaki 7 yaban keçisi kayalıklardaki uçurumda telef olmuş halde bulundu. Bölgede inceleme yapan Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Mut Şefliği Av Koruma ekipleri, yaban keçilerinin kayalıklardan düşerek öldüğünü saptadı.

Vücutlarında çok sayıda kırık tespit edilen yaban keçilerinden bazılarının yırtıcı hayvanlar tarafından parçalandığı görüldü. 10 gün önce telef olduğu düşünülen yaban keçilerinin kesin ölüm nedeninin tespiti için alınan numuneler Adana’daki Tarım ve Orman Müdürlüğü Laboratuvarı'na gönderildi.

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