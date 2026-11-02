Nesli tükenme tehlikesi altında! Osmaniye'de Türk semenderi görüntülendi

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan ve kırmızı listede yer alan Türk semenderi görüldü.
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Osmaniye’nin Kadirli ilçesinin Yenigün köyünde, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenme tehlikesi altında bulunan ve kırmızı listede yer alan Türk semenderi (Salamandra infraimmaculata) görüntülendi. Köy sakinlerinden Mehmet Avlukyarı tarafından kayda alınan semender, sarı benekli siyah gövdesiyle dikkat çekti.
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