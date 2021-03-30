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Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)
Haber Giriş: 30.03.2021 - 18:37 | Son Güncelleme:

Nesli tükenme tehlikesi altında! 'Ormanın hayaleti' foto kapana takıldı

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Nesli tükenme tehlikesinde olduğu için koruma altında bulunan kırmızı listedeki vaşak, Tunceli’de İl Jandarma Komutanlığı’nın foto kapanına takıldı.

Dünyada nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olmasından dolayı birinci derecede koruma altında olan ve Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde yer alan vaşak ile yaban, keçisi terörden temizlenen Hozat, Çemişgezek ve Ovacık üçgeninde bulunan Aliboğazı bölgesinde İl Jandarma Komutanlığı’na ait foto kapana takıldı.

Görülmesi çok zor olduğu için ’Ormanın hayaleti’ olarak bilinen vaşağın, karlık alanda bir süre gezdiği görüldü.

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