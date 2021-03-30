Nesli tükenme tehlikesi altında! 'Ormanın hayaleti' foto kapana takıldı

Dünyada nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olmasından dolayı birinci derecede koruma altında olan ve Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde yer alan vaşak ile yaban, keçisi terörden temizlenen Hozat, Çemişgezek ve Ovacık üçgeninde bulunan Aliboğazı bölgesinde İl Jandarma Komutanlığı’na ait foto kapana takıldı.



Görülmesi çok zor olduğu için ’Ormanın hayaleti’ olarak bilinen vaşağın, karlık alanda bir süre gezdiği görüldü.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara