×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Nesli tükenme tehlikesi altında bulunan vaşak Bayburt'ta görüntülendi

Güncelleme Tarihi:

#Bayburt#Vaşak#Yaban Hayatı
Nesli tükenme tehlikesi altında bulunan vaşak Bayburtta görüntülendi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2026 09:53

Bayburt’un Değirmencik köyünde nesli tükenme tehlikesi altında bulunan vaşak görüntülendi. Kedigiller familyasının en dikkat çekici türlerinden biri olan vaşak, yoldan geçen bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haberin Devamı

Karlı arazide görülen vaşak, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada o güzergahtan aracıyla ilerleyen Vedat Özeler’in dikkatini çekti. Vaşağı cep telefonu kamerasıyla kayda alan Özeler'in görüntülerinde, iri cüsseli vaşağın yolun karşı tarafına geçtiği görülüyor.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği listesinde yer alan, kediden yaklaşık beş kat daha büyük olabilen vaşaklar, ortalama 20-25 kilogram ağırlığa ulaşabiliyor. Genellikle ormanlık ve kayalık alanlarda yaşayan vaşaklar; tavşan, fare, kuş ve sincap gibi küçük memelilerle besleniyor.

Türkiye’de koruma altına alınan vaşaklar için avlanma yasağı uygulanıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bayburt#Vaşak#Yaban Hayatı

BAKMADAN GEÇME!