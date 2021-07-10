Demre'ninÂ SÃ¼lÃ¼klÃ¼ sahilindeki 4Â yÄ±ldÄ±zlÄ±Â otelin Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±, dÃ¼n SÃ¼lÃ¼klÃ¼ PlajÄ±'na yakÄ±nÂ noktada, denizde hareketsiz duran yeÅŸil deniz kaplumbaÄŸasÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼. Ã‡alÄ±ÅŸanlar, durumu DoÄŸa Koruma ve Milli Parklar Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, Ã‡anakkale 18 Mart Ãœniversitesi Deniz KaplumbaÄŸalarÄ± Ä°zleme ve AraÅŸtÄ±rma Merkezi ve merkezi Antalya'da bulunan Likya DoÄŸa SporlarÄ± KulÃ¼bÃ¼ DerneÄŸi gÃ¶revlilerine haber verdi. Enes KaradaÅŸ baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki 3Â kiÅŸilik ekip, bÃ¶lgeye geldi. Suya giren KaradaÅŸ, yeÅŸil deniz kaplumbaÄŸasÄ±nÄ±n Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirledi. KaplumbaÄŸa Ã¶lÃ¼sÃ¼, kÄ±yÄ±ya Ã§Ä±karÄ±ldÄ± ve yapÄ±lan ilk incelemenin ardÄ±ndan kÄ±yÄ±dan uzak noktaya taÅŸÄ±ndÄ±. Burada Ã¶lÃ§Ã¼mleri yapÄ±lÄ±p, vÃ¼cudu incelenen deniz kaplumbaÄŸasÄ±, uygun alana gÃ¶mÃ¼ldÃ¼.





'MOTORLA SÃœRATLÄ° GÄ°TMEYÄ°N, KAPLUMBAÄžALARIN YUMURTLAMA DÃ–NEMÄ°'



Enis KaradaÅŸ, "Otel Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n verdiÄŸi bilgi doÄŸrultusunda SÃ¼lÃ¼klÃ¼ PlajÄ±'na geldik. Deniz kaplumbaÄŸasÄ±nÄ±n Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ tespit ettik. Ekibimizle karaya Ã§Ä±kararak, inceleme yaptÄ±k ve gÃ¶mdÃ¼k. KaplumbaÄŸanÄ±n 70 santim boyunda yaklaÅŸÄ±k 60- 65 kilo aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olduÄŸunu belirledik. Bir motor Ã§arpmasÄ± sonucu Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz. Nesli tÃ¼kenmekte olan yeÅŸil bir kaplumbaÄŸa. Cinsi de 'chelonia mydas'. BuradanÂ seslenmek istiyorum. KÄ±yÄ±larda motorla sÃ¼ratli gitmeyin. Tam kaplumbaÄŸalarÄ±n yumurtlama dÃ¶nemi" dedi.

CanlÄ± Borsa - AltÄ±n FiyatlarÄ± - DÃ¶viz KurlarÄ± iÃ§in Bigpara