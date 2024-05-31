Nesli tükenme tehdidi altında... Batman'da görüntülendi

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Doğada yürüyüş yaptığı sırada su içmek için eğildiği kaynak suyunda nesli tükenme tehdidi altında olan sarı benekli semenderi gören doğasever Sabahattin Atalay, farklı bir hayvan olduğunu görünce bunun sarı benekli Anadolu semenderi olduğunu fark ettiğini söyledi.

Sason'un birçok yerinde bu hayvana denk geldiğini belirten Atalay, "Birçok yerde suda bulunan benekli kertenkele, diğer ismi ise semenderdir. Bu kez de Şahinli köyü çeşmesindeyiz. Bu kez de burada suyun içinde gördük. Bir süre izledik sonra sudan çıkıp kayboldu" dedi.