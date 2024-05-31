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Nesli tükenme tehdidi altında... Batman'da görüntülendi

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#Batman#Sason#Sarı Benekli Semender
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 31, 2024 16:44

Batman'ın Sason ilçesinde 'Anadolu semenderi' olarak bilinen ve aynı zamanda nesli tükenme tehdidi altındaki sarı benekli semender görüldü.

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Doğada yürüyüş yaptığı sırada su içmek için eğildiği kaynak suyunda nesli tükenme tehdidi altında olan sarı benekli semenderi gören doğasever Sabahattin Atalay, farklı bir hayvan olduğunu görünce bunun sarı benekli Anadolu semenderi olduğunu fark ettiğini söyledi.

Sason'un birçok yerinde bu hayvana denk geldiğini belirten Atalay, "Birçok yerde suda bulunan benekli kertenkele, diğer ismi ise semenderdir. Bu kez de Şahinli köyü çeşmesindeyiz. Bu kez de burada suyun içinde gördük. Bir süre izledik sonra sudan çıkıp kayboldu" dedi.

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#Batman#Sason#Sarı Benekli Semender

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