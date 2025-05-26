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Nesli tükenme riski yüksek türler arasında: Sivas'taki köyde görüntülendi

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#Sivas#Alaca Sansar#Sansar
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 26, 2025 10:34

Sivas'ta, nesli tükenme tehlikesi altındaki hayvanlar arasında yer alan alaca sansar cep telefonuyla görüntülendi.

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Türkiye'de genellikle yaz dönemlerinde ortaya çıkan ve Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenme riski yüksek türler arasında kırmızı listede yer alan alaca sansar, Zara ilçesine bağlı Kümbet köyünde görüntülendi.

Nesli tükenme riski yüksek türler arasında: Sivastaki köyde görüntülendi

Yuvasından çıktığı gözlenen alaca sansar cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Kendisini cep telefonu kamerası ile görüntüleyen Sinan Köksal'ı merakla bakışlarla seyreden alaca sansarın sevimli halleri dikkat çekti. Bir süre etrafta dolaşan alaca sansar, daha sonra yuvasına döndü.

Nesli tükenme riski yüksek türler arasında: Sivastaki köyde görüntülendi

Nesli tükenme riski yüksek türler arasında: Sivastaki köyde görüntülendi

 

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#Sivas#Alaca Sansar#Sansar

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