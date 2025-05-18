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Nesli tehlike altındaki tür Erzurum'da yaralı halde bulundu

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#Erzurum#Bayağı Balaban#Kuş
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2025 17:16

Erzurum'un Oltu ilçesinde belediye tesislerinde nesli tehlike altında bulunan "Bayağı Balaban" kuşu yaralı halde bulundu.

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Oltu Belediyesi 25 Mart Sosyal Tesislerinde görevliler tarafından Bayağı Balaban cinsi kuş bulundu.

Kuşun yaralı olduğunu fark eden tesis müdürü İsmail İşler ve tesis personeli Kürşat Gür, kuşun güvenliğini sağlayarak koruma altına aldı.

Nesli tehlike altındaki tür Erzurumda yaralı halde bulundu

Kuşu yaralı olarak bulan Kürşat Gür, AA muhabirine "Nesli tehlike altında olduğunu öğrendiğimiz kuşu yaralı olarak bulduk. Kuşu belediyemizin veteriner hekimi Feyzanur Aydın nezaretinde Erzurum Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edeceğiz." dedi.

Nesli tehlike altındaki tür Erzurumda yaralı halde bulundu

 

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#Erzurum#Bayağı Balaban#Kuş

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