Nesli tehlike altındaki çizgili sırtlan araç çarpması sonucu telef oldu

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Gercüş'ün Akyar köyü mevkii karayolunda, yol kenarında nesli tükenmekte olan çizgili sırtlan telef olmuş halde bulundu. Nesli tükenmekte olan ve korunması gereken hayvanlar kategorisinde 'kırmızı listede' yer alan çizgili sırtlana plakası ve sürücüsü tespit edilemeyen araç çarptığı değerlendirildi.

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