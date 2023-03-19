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Nesli tehlike altındaki çizgili sırtlan araç çarpması sonucu telef oldu

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#Batman#Çizgili Sırtlan#Gercüş
Nesli tehlike altındaki çizgili sırtlan araç çarpması sonucu telef oldu
Oluşturulma Tarihi: Mart 19, 2023 10:42

Batman’ın Gercüş ilçesinde, bir aracın çarptığı nesli tükenmekte olan çizgili sırtlan telef oldu. Telef olan çizgili sırtlanı fark eden vatandaş, "Köpek olduğunu düşündüm ama yanına yaklaşınca köpek değildi, çizgili sırtlan olduğunu fark ettim. Şoför arkadaşlara sesleniyorum burada biraz daha dikkatli olsunlar" dedi.

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Gercüş'ün Akyar köyü mevkii karayolunda, yol kenarında nesli tükenmekte olan çizgili sırtlan telef olmuş halde bulundu. Nesli tükenmekte olan ve korunması gereken hayvanlar kategorisinde 'kırmızı listede' yer alan çizgili sırtlana plakası ve sürücüsü tespit edilemeyen araç çarptığı değerlendirildi.

Nesli tehlike altındaki çizgili sırtlan araç çarpması sonucu telef oldu



"İLK BAŞTA KÖPEK SANDIM"

Yoldan geçen vatandaşlardan Özgür Avşar, "Batman'dan Gercüş ilçesine doğru gelirken yolda bulduk. Baktım yolun ortasında başka araçların da kazasına neden olacağını düşünerek yoldan kaldırmak istedim aracımızı yol kenarına park ettik. Daha sonra da yoldan çıkarmak için indik. Köpek olduğunu düşündüm ama yanına yaklaşınca köpek değildi, çizgili sırtlan olduğunu fark ettim. Bu çizgili sırtlanların nesli tükenmiş, bunun için şoför arkadaşlara sesleniyorum burada biraz daha dikkatli olsunlar. Yazık, günah çizgili sırtlan ölmüş sonuçta onlar da bir canlı" dedi.

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Nesli tehlike altındaki çizgili sırtlan araç çarpması sonucu telef oldu

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#Batman#Çizgili Sırtlan#Gercüş

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