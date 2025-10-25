×
Nesli tehlike altında... Salda Gölü'nde görüntülendi

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ekim 25, 2025 13:19

Burdur'daki Salda Gölü'nde halk plajında suya giren, ziyaretçilerin yanına yaklaşan nesli tehlikedeki kızıl geyik, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından 'Nesli Tehlike Altında Olan Türlerin Tekrar Eski Yaşam Alanlarına Geri Kazandırılması Projesi' kapsamında Salda Gölü çevresindeki ormana çok sayıda kızıl geyik bırakıldı.

Bölgede popülasyonu takip edilen kızıl geyiklerden biri, Salda Gölü'nde halk plajının bulunduğu alana geldi. Halk plajındaki ziyaretçilerin sevdiği kızıl geyik, daha sonra uzaklaştı.

Ziyaretçilerin kızıl geyik ile vakit geçirdiği anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

